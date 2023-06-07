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При стрельбе в Ричмонде пострадали по меньшей мере пять человек

В США как минимум пять человек пострадали при стрельбе в Ричмонде, сообщает NBС.

При стрельбе в Ричмонде пострадали по меньшей мере пять человек
© EPA

Происшествие случилось в Монро-парке. Стрельба произошла возле театра «Альтрия» после празднования выпускного.

Огонь открыли после церемонии вручения дипломов в Гугенотской средней школе, прилегающей к театру. Известно, что офицеры полиции находились в театре, обеспечивая безопасность, когда стали слышали выстрелы снаружи. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили «множество пострадавших».

При этом исполняющий обязанности начальника полиции Рик Эдвардс заявил, что в общей сложности семь человек были застрелены, трое получили опасные для жизни ранения, а четверо – легкие травмы. Еще шесть человек получили травмы, не связанные с обстрелом, трое сообщили, что их нужно доставить в больницу из-за беспокойства. Двое получили ранения в результате падений, а одного сбила машина, когда они убегали с места происшествия.

По сообщению правоохранительных органов, два человека арестованы, больше нет активной угрозы для общества.

Все школы в районе будут закрыты 7 июня «из-за предосторожности», говорится в сообщении, отправленном семьям. Движение будет затруднено.

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