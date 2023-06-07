Директор турфирмы признал вину в гибели клиентов на Камчатке

Директор туристической компании ООО «Экстрим тайм» из Новосибирска признал свою вину в гибели восьми человек на вулкане Ключевской в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

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В сообщении отмечается, что завершено расследование уголовного дела в отношении директора турфирмы, оказавшего небезопасные услуги, которые повлекли за собой гибель туристов при восхождении на вулкан Ключевской. «Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — пояснили в ведомстве.

В ходе следствия организатор услуги признал вину и раскаялся в содеянном. Он сотрудничал со следствием, поэтому головное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Сейчас он находится под домашним арестом.

Следователи установили, что обвиняемый разместил в сети рекламу об организации восхождения на вулкан Ключевской. Для проведения тура он привлек двух человек, которые не имели полномочий исполнять обязанности инструкторов-проводников на этом маршруте. 3 сентября прошлого года группа из десяти человек начала восхождение. На высоте около 4000 метров над уровнем моря двое туристов и один гид начали спуск к базовому лагерю, а остальные продолжили подъем.

Достигнув высоты 4400 метров они развернулись и начали спуск. На обратном пути группа сорвалась вниз. В результате падения восемь участников и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли. «Установлена вина погибшего инструктора, который в нарушение установленных правил допустил единую сцепку альпинистской веревкой всех участников спуска, что привело к одномоментному падению группы», — подчеркнули в ведомстве. Расследование обстоятельств оказания небезопасных услуг вторым гидом продолжается.