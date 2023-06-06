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СК: предпринимателю, арестованному по делу о массовом отравлении сидром, предъявили обвинение

Самарскому предпринимателю, ранее арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром, предъявлено обвинение в некачественном оказании услуг. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

СК предъявил обвинение подозреваемому по делу об отравлении сидром
© РИА Новости

"Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления в одно производство. Создана следственная группу из числа специалистов, имеющих опыт расследования подобных преступлений.

О массовых отравлениях жителей Поволжья суррогатным алкоголем стало известно накануне. Большинство случаев связывают с употреблением напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Ранее 6 июня суд в Ульяновске арестовал на два месяца предпринимателя Анара Афат оглы Гусейнова, обвиняемого в производстве суррогата.

Ранее Минздрав РФ сообщил о 90 пострадавших от отравления "Мистером Сидром", среди них - четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина.

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