СК предъявил обвинение подозреваемому по делу об отравлении сидром

"Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.