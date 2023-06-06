СК предъявил обвинение подозреваемому по делу об отравлении сидром

СК: предпринимателю, арестованному по делу о массовом отравлении сидром, предъявили обвинение
Самарскому предпринимателю, ранее арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром, предъявлено обвинение в некачественном оказании услуг. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
"Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления в одно производство. Создана следственная группу из числа специалистов, имеющих опыт расследования подобных преступлений.
О массовых отравлениях жителей Поволжья суррогатным алкоголем стало известно накануне. Большинство случаев связывают с употреблением напитка самарского производства "Мистер Сидр".
Ранее 6 июня суд в Ульяновске арестовал на два месяца предпринимателя Анара Афат оглы Гусейнова, обвиняемого в производстве суррогата.
Ранее Минздрав РФ сообщил о 90 пострадавших от отравления "Мистером Сидром", среди них - четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина.