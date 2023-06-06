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Уровень воды в Голой Пристани Херсонской области резко увеличился

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ситуация с наводнением в Голой Пристани из-за обрушения Каховской ГЭС резко ухудшилась. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Уровень воды в Голой Пристани Херсонской области резко вырос
© ТАСС

По словам Алексеенко, уровень воды в Голой Пристани Херсонской области начал резко подниматься ближе к вечеру 6 июня.

«Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти. И хотя здесь было больше времени на оповещение и эвакуацию людей, многих приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы. До сих пор не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше», – написал он.

Алексеенко также добавил, что местных жителей приходится уговаривать покидать свои дома «под постоянными обстрелами нацистов».

«Хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет. Причем бьют неприцельно – просто накрывают залпами "градов" жилые кварталы», – добавил он.

Еще один город затопило из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС была разрушена. Это привело к затоплению окружающей местности.

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