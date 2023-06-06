Уровень воды в Голой Пристани Херсонской области резко вырос

«Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти. И хотя здесь было больше времени на оповещение и эвакуацию людей, многих приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы. До сих пор не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше», – написал он.