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Шесть взрывов прогремело возле аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области

Шесть взрывов прогремело возле аммиакопровода ТольяттиОдесса в Купянском районе Харьковской области. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Шесть взрывов прогремело возле аммиакопровода Тольятти — Одесса
© РИА Новости

— Шесть прилетов пришлось по району насосной станции возле села Максютовка, — сказал он.

Синегубов также отметил, что по наличию аммиака в воздухе ситуация контролируемая. В понедельник Синегубов уже заявлял об ударах по аммиакопроводу и его разгерметизации. Восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса входит в пакетный договор о вывозе зерна по Черному морю, передает ТАСС.

30 мая украинские власти заявили, что готовы запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса в обмен на соблюдение достигнутых договоренностей по зерновой сделке.

1 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. По его словам, был атакован Индустриальный район города. Также мэр добавил, что удары пришлись по одному из промышленных объектов, не уточнив при этом, о чем конкретно идет речь.

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