Шесть взрывов прогремело возле аммиакопровода Тольятти — Одесса в Купянском районе Харьковской области. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

— Шесть прилетов пришлось по району насосной станции возле села Максютовка, — сказал он.

Синегубов также отметил, что по наличию аммиака в воздухе ситуация контролируемая. В понедельник Синегубов уже заявлял об ударах по аммиакопроводу и его разгерметизации. Восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса входит в пакетный договор о вывозе зерна по Черному морю, передает ТАСС.

30 мая украинские власти заявили, что готовы запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса в обмен на соблюдение достигнутых договоренностей по зерновой сделке.