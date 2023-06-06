Появились подробности убийства жены и ребенка россиянином в Сербии

В Сербии россиянин убил своих жену и ребенка, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Kurir.

«Гражданин России, его жена и 9-летний сын были найдены мертвыми в квартире в сербском городе Панчево прошлой ночью, когда полиция ворвалась в их квартиру вскоре после полуночи и обнаружила тела», — говорится в тексте.

При этом женщину и ребенка нашли в луже крови, а мужчину — повесившимся. Из этого полицейские сделали вывод, что россиянин мог убить свою супругу и сына, а затем покончить жизнь самоубийством. Правоохранители начали проверку, когда старшая дочь убитой от первого брака пыталась узнать, что случилось с ее матерью, не выходившей на связь около 12 часов.