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Появились подробности убийства жены и ребенка россиянином в Сербии

В Сербии россиянин убил своих жену и ребенка, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Kurir.

Появились подробности убийства жены и ребенка россиянином в Сербии
© globallookpress.com

«Гражданин России, его жена и 9-летний сын были найдены мертвыми в квартире в сербском городе Панчево прошлой ночью, когда полиция ворвалась в их квартиру вскоре после полуночи и обнаружила тела», — говорится в тексте.

При этом женщину и ребенка нашли в луже крови, а мужчину — повесившимся. Из этого полицейские сделали вывод, что россиянин мог убить свою супругу и сына, а затем покончить жизнь самоубийством. Правоохранители начали проверку, когда старшая дочь убитой от первого брака пыталась узнать, что случилось с ее матерью, не выходившей на связь около 12 часов.

Известно, что россияне приехали в Сербию год назад. Но в квартиру они заехали около двух месяцев назад, никаких проблем у арендаторов с ними не было. Мужчина являлся хирургом по профессии, а его супруга — педиатром, она планировала получить в Сербии лицензию, чтобы продолжить свою деятельность.

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