Убившего двух человек в МФЦ экс-офицера освободили от наказания

"Суд признал виновным Глазова С. Ю. в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия. Суд постановил освободить осужденного от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение", - сообщил собеседник агентства.

"Сроки и порядок лечения Глазова будут зависеть от медицинской комиссии этой клиники. Оно может быть прекращено только на основании ее решения", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2021 году Глазов ворвался в МФЦ "Рязанский" и устроил стрельбу из пистолета. В результате погибли сотрудник центра и охранник, ранения получили еще трое взрослых и 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе травматический пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож, оказал сопротивление. Как сообщил Глазов членам ОНК, он является бывшим сотрудником СВР. Он признал вину, отметив, что причиной конфликта и последовавшей затем стрельбы стало требование надеть маску на входе в МФЦ.