Власти Новой Каховки заявили о снижении уровня воды
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о постепенном снижении уровня воды в городе. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
Утром 6 июня стало известно, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров. Как сообщал Леонтьев, максимальный подъем воды может составить 12 метров. По его словам, ситуация усложняется, дамбу продолжает подмывать. В городе был введен режим ЧС из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
6 июня Леонтьев заявил о повреждении Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны Украины. Он назвал произошедшее терактом.
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