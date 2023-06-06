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Власти Новой Каховки заявили о снижении уровня воды

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о постепенном снижении уровня воды в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Новой Каховки заявили о снижении уровня воды
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Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Утром 6 июня стало известно, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров. Как сообщал Леонтьев, максимальный подъем воды может составить 12 метров. По его словам, ситуация усложняется, дамбу продолжает подмывать. В городе был введен режим ЧС из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

6 июня Леонтьев заявил о повреждении Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны Украины. Он назвал произошедшее терактом.

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