В машине у пытавшегося попасть в Россию гражданина Абхазии нашли пистолет

Таможенники нашли пистолет Glock в машине у пытавшегося попасть в Россию гражданина Абхазии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Также в бардачке «Лады» было найдено 14 патронов. При этом водитель сказал сотрудникам таможни, что в его автомобили нет товаров, которые нужно декларировать.

Мужчине грозит до семи лет за контрабанду оружия. Выясняется, для чего он ехал в Россию.