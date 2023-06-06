Экс-участницу группы «Мы» Еву Гурари задержали в Израиле

Бывшая вокалистка группы «Мы» Ева Гурари была задержана в Израиле из-за уклонения от службы в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, Гурари уклонялась от службы в израильской армии, проживая в России. Согласно законам Израиля, все гражданки страны до 20 лет обязаны отслужить два года в срочной армии. При этом певица имеет паспорт Израиля, но с 18 лет проживала в Москве.

Отмечается, что Гурари приехала в Израиль навестить родителей, но была задержана прямо в аэропорту.