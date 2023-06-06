У затопленного города Алешки под Херсоном загорелись леса

Вблизи затопленного города Алешки Херсонской области загорелись леса из-за артобстрелов. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко и опубликовал снятую в окрестностях города видеозапись.

На кадрах, сделанных из окна автомобиля, видно охваченные пламенем деревья. В небо над ними поднимается черный дым, заслоняющий небо над местом пожара.

Ранее Алексеенко рассказал, что Алешки почти полностью затоплены из-за подъема уровня воды после разрушения конструкций Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).