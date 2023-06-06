Город Алешки в Херсонской области оказался практически полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью», — написал он.

По словам Алексеенко, с другой же стороны города крупные лесные пожары после артобстрелов со стороны ВСУ. Он отметил, что эвакуация людей из затопленной части возможна только на спецтехнике, поэтому в Алешки направляются все свободные грузовики высокой проходимости — «Уралы» и «КАМАЗы», и спасительные плавсредства МЧС из Крыма. Кроме того ситуацию осложняют проблемы со связью.