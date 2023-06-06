Херсонский город оказался почти полностью затоплен
Город Алешки в Херсонской области оказался практически полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью», — написал он.
По словам Алексеенко, с другой же стороны города крупные лесные пожары после артобстрелов со стороны ВСУ. Он отметил, что эвакуация людей из затопленной части возможна только на спецтехнике, поэтому в Алешки направляются все свободные грузовики высокой проходимости — «Уралы» и «КАМАЗы», и спасительные плавсредства МЧС из Крыма. Кроме того ситуацию осложняют проблемы со связью.
Алексеенко указал, что на данный момент в прибрежные районы с целью эвакуации людей собрали больше ста автобусов, в безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест, по мере заполнения которых откроют новые. Напомним, что минувшей ночью ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Дамба водохранилища не пострадала, но верхняя часть оказалась разрушена. По факту произошедшего возбудили деле о теракте.