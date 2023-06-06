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ТАСС: подозреваемый в производстве опасного сидра не признал свою вину в суде Ульяновска

Подозреваемый в производстве суррогатного сидра не признал вину в рамках заседания по избранию ему меры пресечения в суде Ульяновска, передает ТАСС.

Подозреваемый в производстве суррогатного сидра не признал свою вину
© РИА Новости

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос судьи.

5 июня стало известно о массовом отравлении в нескольких регионах России контрафактным алкогольным напитком "Мистер сидр" с разными вкусами.

Случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях, Удмуртии, Чувашии. На сегодняшний день известно о смерти 30 человек, употреблявших алкогольный напиток. Более 70 человек были госпитализированы.

Предпринимателя, занимавшегося поставками суррогатной алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Согласно последним данным Минздрава Ульяновской области, число жертв отравления суррогатным сидром выросло до 20. В ряде точек продаж, где торговали смертельно опасным сидром, не было никаких документов на напиток — ни сертификатов качества, ни деклараций о безопасности продукции.

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