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Еще один город почти полностью затопило из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС

В Херсонской области из-за прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) почти полностью затопило город Алешки. Об этом заявил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в Telegram.

По его словам, эвакуация людей из города возможна только на спецтехнике. Сейчас в Алешки направляются грузовики высокой проходимости, а из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС.

«Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше 100 автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных», — сообщил Алексеенко, подчеркнув, что по мере заполнения власти буду открывать новые пункты временного размещения.

На Украине заявили о полном разрушении Каховской ГЭС

Председатель правительства Херсонской области добавил, что ситуация в Алешках осложняется тем, что возле города после артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины загорелись леса. Кроме того, наблюдаются проблемы со связью.

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