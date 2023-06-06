В Херсонской области из-за прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) почти полностью затопило город Алешки. Об этом заявил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в Telegram.

По его словам, эвакуация людей из города возможна только на спецтехнике. Сейчас в Алешки направляются грузовики высокой проходимости, а из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС.

«Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше 100 автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных», — сообщил Алексеенко, подчеркнув, что по мере заполнения власти буду открывать новые пункты временного размещения.