Суд освободил убившего и расчленившего супругу петербуржца

Суд освободил обвиняемого в убийстве и расчленении супруги в Петербурге
Суд в Санкт-Петербурге освободил местного жителя, обвиняемого в убийстве и расчленении своей супруги, переквалифицировав его действия в убийство по неосторожности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Там напомнили, что инцидент произошел в одной из квартир в доме №34, расположенном на бульваре Трудящихся в Колпино в период с 22 февраля по 2 марта 2022 года. Обвиняемый «на почве личных неприязненных отношений с женой, вызванных длительными бытовыми конфликтами» сильно толкнул ее. В результате действий мужа потерпевшая потеряла равновесие и ударилась головой о твердую поверхность, скончавшись на месте.
«Далее он не позднее 16:40 4 мая 2022 года, с целью избежать ответственности за совершенное преступление и сокрытия следов преступления, вывез труп в Ленинградскую область, где расчленил», — говорится в тексте.
При этом достоверно определить причину смерти потерпевшей не удалось, поскольку отсутствовали полноценные исследования тела. В результате рассмотрения дела суд принял решение переквалифицировать действия обвиняемого в убийство по неосторожности. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Обвиняемому зачли время содержания под стражей и посчитали наказание отбытым, освободив в зале суда немедленно.