Суд освободил убившего и расчленившего супругу петербуржца

Суд в Санкт-Петербурге освободил местного жителя, обвиняемого в убийстве и расчленении своей супруги, переквалифицировав его действия в убийство по неосторожности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Там напомнили, что инцидент произошел в одной из квартир в доме №34, расположенном на бульваре Трудящихся в Колпино в период с 22 февраля по 2 марта 2022 года. Обвиняемый «на почве личных неприязненных отношений с женой, вызванных длительными бытовыми конфликтами» сильно толкнул ее. В результате действий мужа потерпевшая потеряла равновесие и ударилась головой о твердую поверхность, скончавшись на месте.

«Далее он не позднее 16:40 4 мая 2022 года, с целью избежать ответственности за совершенное преступление и сокрытия следов преступления, вывез труп в Ленинградскую область, где расчленил», — говорится в тексте.