Убитый бизнесмен из Петербурга имел миллионные долги

Застреленный в Санкт-Петербурге бизнесмен имел многомиллионные долги. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

Согласно имеющейся информации, убитый 47-летний гендиректор строительной фирмы имел крупные долги. Отмечается, что долги были взяты у нескольких людей, а их сумма превышает 100 миллионов рублей.

Впрочем, на данном этапе следствие не считает, что убийство из-за долгов является основной версией мотива преступления. В данный момент следователи выясняют прочие обстоятельства преступления.