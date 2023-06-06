Убитый бизнесмен из Петербурга имел миллионные долги

Убитый бизнесмен из Санкт-Петербурга имел миллионные долги
Застреленный в Санкт-Петербурге бизнесмен имел многомиллионные долги. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно имеющейся информации, убитый 47-летний гендиректор строительной фирмы имел крупные долги. Отмечается, что долги были взяты у нескольких людей, а их сумма превышает 100 миллионов рублей.
Впрочем, на данном этапе следствие не считает, что убийство из-за долгов является основной версией мотива преступления. В данный момент следователи выясняют прочие обстоятельства преступления.
5 июня на строительной площадке на Глухарской улице было обнаружено тело гендиректора строительной фирмы со множественными огнестрельными ранениями.
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