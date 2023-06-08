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В ЛНР в схроне ВСУ нашли более 9,5 тыс. патронов и 20 гранат

Правоохранители обнаружили в тайнике на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР свыше 9,5 тыс. патронов различного калибра и 20 гранат. Об этом сообщило МВД республики.

В ЛНР в схроне ВСУ нашли более 9,5 тыс. патронов и 20 гранат
© РИА Новости

По данным ведомства, всего было найдено семь ящиков с боеприпасами. "6 мая участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России "Меловский" совместно с сотрудниками Росгвардии на бывших позициях ВСУ в районе села Великоцк обнаружено: 20 гранат Ф-1 с запалами УЗРГМ-2; 1 760 патронов калибра 7,62х54 мм; 1 400 патронов калибра 7,62х39 мм; 6 480 патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Найденные предметы изъяты и направлены в экспертно-криминалистический центр, указали в МВД.

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