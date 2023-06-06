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Сын советника Мосжилинспекции пропал в Москве

В Москве пропал 21-летний сын советника Мосжилинспекции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сын советника Мосжилинспекции пропал в Москве
© РИА Новости

Утром мать ушла на работу, а ее сын-второкурсник остался спать дома. Женщина общалась с юношей по телефону до 18:00, а позже он перестал выходить на связь. Вернувшись домой, мать увидела беспорядок в комнате сына и открытую дверь в квартиру.

Спустя полтора часа ей позвонили похитители. Они сказали, что забрали парня, так как он задолжал им крупную сумму, и потребовали у россиянки три миллиона рублей в качестве выкупа.

В настоящее время телефон молодого человека недоступен. Его ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что МВД России раскрыло новую схему мошенников с «похищением» человека и требованием выкупа у его близких.

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