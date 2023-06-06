Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище выросла почти втрое

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище выросла практически втрое. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов в своем Telegram -канале.

«Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище в Запорожской области ускорилась с 12 до 35 сантиметров в час», — заявил Рогов.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно во вторник утром, 6 июня. В результате инцидента задвижки были разрушены, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению. При этом объект продолжает разрушаться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее на ГЭС диверсией украинской стороны с целью лишить Крым воды.