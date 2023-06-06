Уровень воды из-за разрушений на Каховской ГЭС в Новой Каховке поднялся до 12 метров, в Днепрянах - до 11,2 метра, в Корсунке - до 7,3 метра. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб Новокаховского городского округа.