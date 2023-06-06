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Подожженному в Москве подростку проведут сложную операцию на легких

Подростку, которого друг облил бензином и поджег на детской площадке в Южном Бутово, проведут операцию на груди, сообщает Telegram-канала Mash. Таким образом врачи хотят получить доступ к пострадавшим легким 14-летнего мальчика.

Подожженному в Москве подростку проведут сложную операцию на легких
© Сергей Булкин/NEWS.ru

Канал пишет, что это вторая операция подростка за 12 часов. Первое вмешательство длилось до 02:00 ночи. У пострадавшего зафиксированы ожоги четвертой степени, поражено практически все тело. На данный момент он находится в реанимации.

Mash сообщает, что поджегшему друга подростку предъявили обвинение, ему грозит до шести лет колонии.

По информации канала, перед происшествием друзья слили бензин и, предположительно, надышались газом.

Ранее близкая подруга 14-летнего подростка, которого сверстники подожгли на детской площадке, рассказала, что подозреваемый сделал это не специально. По словам девушки, он был пьян и «под бензином», поэтому не осознавал, что делает. Отчим подростка объяснил, что это был пранк. По его словам, подростки облились бензином и решили посмотреть, что будет.

До этого сообщалось, что подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей достала где-то бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из подростков загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили пожар.

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