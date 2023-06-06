Очевидцы рассказали о затоплении Новой Каховки

«Я без ноги полностью, инвалид. Живу одна на пятом этаже, — рассказала Анна. — Сегодня пошла на рынок за щавелем, попала под обстрел. Четыре обстрела было в течение 15 минут, один осколок возле головы пролетел. Пять сантиметров длиной. Все люди начали собираться, бегать, а мне нормально. Воды в городе много, но до нас пока не дошла. Если что, детский круг надую и поплыву».