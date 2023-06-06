В районе Каховской ГЭС полностью затоплены три населенных пункта

После разрушения Каховской ГЭС полностью затоплены три населенных пункта Новокаховского городского округа, заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

По его словам, из прибрежных сел эвакуировали около 900 человек.

«Разрушения масштабные, в том числе и инфраструктуры», — отметил он.

Вместе с тем городские власти рассчитывают, что уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достиг пика. «Вода поднялась на более чем 11 метров», — рассказал Леонтьев и выразил надежду, что это пиковый уровень.

Вооруженные силы Украины в ночь на 6 июня нанесли удар по Каховской ГЭС, предположительно, снарядами из реактивной системы залпового огня «Ольха». По словам Леонтьева, было несколько попаданий в верхнюю часть гидроэлектростанции, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия.