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В районе Каховской ГЭС полностью затоплены три населенных пункта

После разрушения Каховской ГЭС полностью затоплены три населенных пункта Новокаховского городского округа, заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

В районе Каховской ГЭС полностью затоплены три населенных пункта
© РИА Новости

По его словам, из прибрежных сел эвакуировали около 900 человек.

«Разрушения масштабные, в том числе и инфраструктуры», — отметил он.

Вместе с тем городские власти рассчитывают, что уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достиг пика. «Вода поднялась на более чем 11 метров», — рассказал Леонтьев и выразил надежду, что это пиковый уровень.

Вооруженные силы Украины в ночь на 6 июня нанесли удар по Каховской ГЭС, предположительно, снарядами из реактивной системы залпового огня «Ольха». По словам Леонтьева, было несколько попаданий в верхнюю часть гидроэлектростанции, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия.

Из-за разрушения задвижек вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. В зоне подтопления — 14 населенных пунктов.

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