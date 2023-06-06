Стало известно о пострадавших из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС

По словам мэра, пострадавших доставили в больницу. Их число и состояние не уточняется.

Леонтьев также сообщил, что в Новокаховском городском округе полностью затоплены три населенных пункта. Он оценил масштабы произошедшего как катастрофичные.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего пошло затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища уровень воды в Днепре поднялся больше чем на 10 метров и продолжает увеличиваться.