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Стало известно о пострадавших из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС

Некоторым жителям Новой Каховки после прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции понадобилась медпомощь. Об этом сообщил глава городской администрации Владимир Леонтьев, пишет ТАСС.

Стало известно о пострадавших из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС
© ТАСС

По словам мэра, пострадавших доставили в больницу. Их число и состояние не уточняется.

На Украине заявили о полном разрушении Каховской ГЭС

Леонтьев также сообщил, что в Новокаховском городском округе полностью затоплены три населенных пункта. Он оценил масштабы произошедшего как катастрофичные.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего пошло затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища уровень воды в Днепре поднялся больше чем на 10 метров и продолжает увеличиваться.

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