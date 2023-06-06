Массовое отравление сидром: что известно к этому часу

В результате отравления напитком «Мистер Сидр» в России скончались 28 человек. Более 50 человек пострадали, состояние многих из них оценивается как тяжелое. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Ульяновской области. В ряде других регионов также выявили отравление данным напитком. Редакция «Рамблера» узнала все подробности к этому часу.

Что нашли в напитке

Пресс-служба УМВД по Ульяновской области сообщила, что в алкогольной продукции, изъятой после отравления суррогатным сидром, обнаружены опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата. Она также подчеркнула, что в общей сложности удалось провести 14 экспертиз изъятой в рамках уголовного дела алкогольной продукции. При этом полиция уточнила, что изучение оставшегося изъятого продолжается.

Реакция властей

После массового отравления напитком «Мистер Сидр» власти возбудили дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

В частности, челябинский губернатор Алексей Текслер поручил оперативно проверить торговые предприятия региона, в которых может реализовываться продукция «Мистер Сидр».

Что предпринимают близкие пострадавших

Родственники погибших от сидра в Самаре готовятся к подаче коллективного иска. В области зафиксировали уже семь смертей, еще 13 человек остаются в больнице, сообщает Telegram-канал «Подъём».

По словам дочки отравившейся семейной пары, они давно знали магазин, в котором был куплен ядовитый напиток.

Собеседница рассказала, что ее родители купили сидр «Мохито». При этом она затруднилась ответить по поводу количества купленных бутылок.

«Они раньше пили пиво, но им надоело, и они перешли на сидр. Походу они хотели приятно провести вечер. Я хочу поговорить насчет иска с другими родственниками», - заявила собеседница.

Жители каких регионов пострадали

Массовое отравление сидром затронуло несколько регионов России. Помимо Ульяновской и Самарской областей, случаи выявлены в Удмуртии, Нижегородской области.