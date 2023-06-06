Учительница залила тело матери бетоном из-за пенсии

В Раменском преподавательница французского языка и этики залила бетоном тело погибшей матери, чтобы получать за нее пенсию. Об этом сообщается в Telegram-канале "Осторожно, Москва".

По данным издания, в полу душевой комнаты, которая находится в пристройке на территории частного дома в Кратово, было обнаружено тело 88-летней женщины. 36-летний внук пенсионерки рассказал, что год назад бабушку закопала его 61-летняя мать, которая давала в доме частные уроки французского языка и этикета.

Уточняется, что сейчас женщина арестована за подозрение в подготовке акции по осложнению работы ПВО.

Дочь погибшей утверждает, что ее мать умерла своей смертью. Женщина решила никому не рассказывать о смерти пенсионерки, чтобы получать ее пенсию, а тело залила бетоном.

Сотрудники правоохранительных органов передали останки службам. По факту произошедшего проводится проверка. Начисление пенсии отменили.