$81.25-0.0886.95-0.08

В Подмосковье преподаватель спрятала тело матери, чтобы получать ее пенсию

В Раменском преподавательница французского языка и этики залила бетоном тело погибшей матери, чтобы получать за нее пенсию. Об этом сообщается в Telegram-канале "Осторожно, Москва".

Учительница залила тело матери бетоном из-за пенсии
© РИА Новости

По данным издания, в полу душевой комнаты, которая находится в пристройке на территории частного дома в Кратово, было обнаружено тело 88-летней женщины. 36-летний внук пенсионерки рассказал, что год назад бабушку закопала его 61-летняя мать, которая давала в доме частные уроки французского языка и этикета.

Уточняется, что сейчас женщина арестована за подозрение в подготовке акции по осложнению работы ПВО.

Дочь погибшей утверждает, что ее мать умерла своей смертью. Женщина решила никому не рассказывать о смерти пенсионерки, чтобы получать ее пенсию, а тело залила бетоном.

Сотрудники правоохранительных органов передали останки службам. По факту произошедшего проводится проверка. Начисление пенсии отменили.

Ранее на западе Москвы возле жилого дома обнаружили фрагменты человеческого тела.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий