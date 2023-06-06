Возбуждено дело о теракте: что известно о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС, а также затопления территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в заявлении СК, в результате атак ВСУ произошло разрушение гидроэлектростанции, которое, в свою очередь, повлекло за собой затопление ряда населенных пунктов Херсонской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). СК РФ установит обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба.

РИА Новости со ссылкой на местные власти сообщили о полном затоплении трех населенных пунктов. Также известно о появлении на Google-картах специальных отметок о наводнении.

Главой региона Балицким отмечено, что уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра. Ожидается падение до семи метров.

Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ атаковали Каховскую ГЭС. В результате разрушения задвижек на станции начался неконтролируемый сброс воды.

По словам главы городской администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, город почти затопило. В Новокаховском городском округе введен режим ЧС. В городе проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы по ликвидации последствий разрушений на станции.

Также готовится эвакуация жителей трех округов Херсонской области. Так, жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов призывают собрать личные вещи, документы, продукты питания на три дня и покинуть свое жилье. Российская сторона готова оказать необходимую помощь в полном объеме.

Тем временем, в Европе разрушение ГЭС называют новым витком в украинском конфликте. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что разрушение дамбы Каховской ГЭС можно считать «новым измерением» конфликта и пообещал продолжать оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.