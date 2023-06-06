СК РФ возбудил дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС, следует из сообщения в телеграм-канале СК.

"В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области", – заявили в ведомстве.

В этой связи следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий". СК выяснит все обстоятельства инцидента и оценит причиненный региону ущерб.

В ночь на 6 июня ВСУ совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, атака по станции представляет собой теракт.

На территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых живут примерно 22 тысяч человек. На место происшествия направили три группы сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Леонтьев заявил, что вода, поднявшаяся после разрушения плотины, опустится до стандартного уровня в течение 72 часов. Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.