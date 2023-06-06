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Первые автобусы прибыли в прибрежные районы Херсонской области для эвакуации

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале сообщил, что более 50 автобусов прибыли в Алешки, Голую Пристань, Новую Каховку для эвакуации местных жителей в безопасные районы после подтоплений, произошедших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Первые автобусы прибыли в прибрежные районы Херсонской области для эвакуации
© Телеграм-канал «SHOT»

"По поручению врио главы региона Владимира Сальдо на 12:30 мск в прибрежные районы — Алешки, Голую Пристань и Новую Каховку — прибыли 53 автобуса для эвакуации людей", - написал Алексеенко.

Он отметил, что в дальнейшем транспорт будет прибывать по мере необходимости. На месте работают все службы.

Также в администрации региона сообщили, что пункты временного размещения для жителей населенных пунктов левобережья Днепра открыты в Геническе и Скадовске Херсонской области. В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины.

Компания "Укргидроэнерго" заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".

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