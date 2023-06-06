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После разрушения Каховской ГЭС допустили риск возникновения проблем с экологией

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский допустил, что в после удара по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) существует риск возникновения экологических проблем локального характера. Об этом сообщает издание «Подъем».

После разрушения Каховской ГЭС допустили риск возникновения проблем с экологией
© ТАСС

«Затапливает ниже находящиеся территории, потому что вода не успевает уходить по руслу Днепра. С точки зрения экологии глобально я не вижу здесь каких-то серьезных проблем для климата. Но для конкретных затопленных мест возможны проблемы локального характера», — заявил гидролог.

Копачевский также высказался по поводу снабжения Крыма водой. По его словам, на данный момент водоснабжению жителей ничего не угрожает. Эксперт также подчеркнул, что природа может приспособиться к различным изменениям экосистем, а вода найдет место для выхода.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

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