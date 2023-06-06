Жена и сын представителя генконсульства КНДР во Владивостоке могли сбежать в Южную Корею

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о побеге жены и сына представителя генконсульства КНДР, которые пропали во Владивостоке. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

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По данным издания, полицейские установили, что 4 июня 2023 года 43-летняя Ким Кум Сун и ее 15-летний сын сели в такси на территории Генерального консульства КНДР. У них в руках было три большие коробки, предположительно, с личными вещами. Таксист довез иностранцев до здания, расположенного на улице Русской.

После этого мать и сын пересели в другую машину. Полицейские предполагают, что они направились в Хабаровск. По одной из версий, пропавшие могли организовать побег, чтобы уехать в Китай или Южную Корею.