Жители Херсонской области попрощались с проплывающим по Днепру домом

В социальных сетях появилось видео проплывающего по Днепру бывшего жилого дома. Кадры публикует Telegram-канал "Осторожно, новости".

На ролике слышно, как неизвестные мужчины комментируют происходящее словами:

"Наверное, в нем хорошо спалось" и "Давай, домик, прощай".

Здание погрузилось в воду почти полностью - над поверхностью возвышалась только крыша и две трубы.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что в результате нанесенного ракетного удара Вооруженных сил Украины по Каховской гидроэлектростанции смыты сельскохозяйственные поля вдоль побережья реки Днепр.

6 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) и обвинил в ней Россию, отметив, что уничтожение гражданской инфраструктуры "квалифицируется как военное преступление", и добавил, что Евросоюз намерен "привлечь Россию к ответственности".