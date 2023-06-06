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Стало известно о состоянии подожженного сверстником в Москве школьника

Подробности о состоянии подожженного сверстником в Москве школьника сообщили во вторник, 6 июня, в пресс-службе Главного следственного управления СК России по столице. Стало известно, что у 14-летнего подростка диагностировали ожог пламенем третьей степени до 99 процентов и термический ожог дыхательных путей.

Стало известно о состоянии подожженного сверстником в Москве школьника
© РИА Новости

Следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку по части 3 статьи 30 — части 2 статьи 105 («Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью») УК России. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Подросток, игравший во дворе на юге Москвы, получил множественные ожоги

Ранее сообщалось, что спасти мальчика удалось прохожим, которые вызвали скорую. Поджог произошел якобы во время игры школьников.

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