Стало известно о состоянии подожженного сверстником в Москве школьника

Подробности о состоянии подожженного сверстником в Москве школьника сообщили во вторник, 6 июня, в пресс-службе Главного следственного управления СК России по столице. Стало известно, что у 14-летнего подростка диагностировали ожог пламенем третьей степени до 99 процентов и термический ожог дыхательных путей.

Следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку по части 3 статьи 30 — части 2 статьи 105 («Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью») УК России. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.