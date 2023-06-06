«Вода причинит немало бед»: эксперт о последствиях разрушений на Каховской ГЭС
Доктор технических наук Владимир Тетельмин в разговоре с Рамблером рассказал о возможных последствиях частичного обрушения Каховской ГЭС, а также оценил существующие в связи с инцидентом угрозы для Запорожской АЭС.
Каховская ГЭС - самая нижняя по течению станция в каскаде днепровских ГЭС. Вода через образовавшиеся отверстия будет опорожнять водохранилища не менее двух-трех суток. Когда вся вода схлынет, тогда и прекратится наводнение в нижнем бьефе (участок реки ниже сооружения - прим. ред.). Но, конечно, за это время вода причинит немало бед. И дай бог, чтобы в верхнем бьефе все водозаборы, которые, в том числе, берут воду для Запорожской АЭС, не оказались на берегу, чтобы водоснабжение всех атомных реакторов не прекратилось. Хотя они законсервированы, но их надо остужать, чтобы не произошло нового Чернобыля.
Владимир ТетельминДоктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ
Эксперт назвал воду из Каховской ГЭС "основным вариантом" для использования на Запорожской АЭС.
"И если у этого варианта есть какие-то резервы - то это хорошо. Потому что если уровень в воды в этом водохранилище опустится ниже критической отметки, то водозаборы не смогут обеспечивать Запорожскую АЭС водой для охлаждения атомных реакторов. В таком случае будет необходимо, чтобы в работу вступили какие-то резервы. И, наверное, эти резервы предусмотрены... Но еще не факт, что эти водозаборы будут осушены", — сказал эксперт.
"Видимо, изначально была разрушена не многокилометровая грунтовая плотина, а бетонная часть ГЭС. Но в дальнейшем сама вода не разрушит оставшиеся бычки (обтекаемые потоком опорные конструкции затворов или подкрановых путей - прим. ред.). Вот сколько сейчас переливается через плотину - столько и будет переливаться дальше... Сейчас уровень воды все больше опускается, и когда он опустится до той отметки, где расположен гребень водослива, тогда перетока воды не будет, все утихомирится", — добавил он.
В результате инцидента на Каховской ГЭС может быть подтоплена территория вплоть до устья Днепра, отметил Тетельмин.
"И там немало населенных пунктов. Известно, что плотность населения в этом регионе очень высокая. Поэтому, думаю, это десятки населенных пунктов разного масштаба. Может пострадать, в том числе, Херсон", — сказал собеседник.
Специалист подчеркнул, что ремонт повреждений на Каховской ГЭС займет не менее года.
"Это серьезная работа, которая должна выполняться в мирных условиях. Это бетонные работы, после которых, наверное, надо будет поменять некоторые гидроагрегаты. То есть это всерьез и надолго", — добавил специалист, отметив что локальный и оперативный ремонт на станции выполнить будет невозможно.
В ночь на 6 июня появились новости о подрыве украинскими силами плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) Владимир Леонтьев заявил ТАСС, что подрыва не было, но многочисленные удары привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.