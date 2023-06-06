"И если у этого варианта есть какие-то резервы - то это хорошо. Потому что если уровень в воды в этом водохранилище опустится ниже критической отметки, то водозаборы не смогут обеспечивать Запорожскую АЭС водой для охлаждения атомных реакторов. В таком случае будет необходимо, чтобы в работу вступили какие-то резервы. И, наверное, эти резервы предусмотрены... Но еще не факт, что эти водозаборы будут осушены", — сказал эксперт.



"Видимо, изначально была разрушена не многокилометровая грунтовая плотина, а бетонная часть ГЭС. Но в дальнейшем сама вода не разрушит оставшиеся бычки (обтекаемые потоком опорные конструкции затворов или подкрановых путей - прим. ред.). Вот сколько сейчас переливается через плотину - столько и будет переливаться дальше... Сейчас уровень воды все больше опускается, и когда он опустится до той отметки, где расположен гребень водослива, тогда перетока воды не будет, все утихомирится", — добавил он.