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СМИ сообщили о росте числа погибших от отравления сидром в Ульяновской области

В результате употребления суррогатного алкогольного напитка скончался 21 человек.

В Ульяновской области от употребления сидра скончался 21 человек
© МВД РФ

По информации Telegram-канала Baza, тело 60-летнего мужчины обнаружили в квартире на улице Бакаева в Димитровграде. В его крови эксперты обнаружили метанол.

Об отравлениях жителей сразу нескольких областей, в том числе с летальными исходами, стало известно 5 июня. Все жертвы пили один и тот же алкоголь — «Мистер Сидр». МВД обнаружило в напитке примеси метанола и этилбутирата.

Роспотребнадзор призвал россиян немедленно сообщать о случаях продажи напитка «Мистер Сидр» в свои территориальные органы.

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