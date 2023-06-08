В Ульяновской области от употребления сидра скончался 21 человек

По информации Telegram-канала Baza, тело 60-летнего мужчины обнаружили в квартире на улице Бакаева в Димитровграде. В его крови эксперты обнаружили метанол.

Об отравлениях жителей сразу нескольких областей, в том числе с летальными исходами, стало известно 5 июня. Все жертвы пили один и тот же алкоголь — «Мистер Сидр». МВД обнаружило в напитке примеси метанола и этилбутирата.