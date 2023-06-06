В Чувашии зафиксировали первый случай отравления напитком "Мистер Сидр"

В Чувашской Республике выявлен первый случай отравления спиртосодержащим напитком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Роспотребнадзора региона.

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По данным агентства, в городе Алатырь один человек отравился напитком "Мистер Сидр". Ему понадобилась экстренная медицинская помощь, сейчас он находится в больнице.

Минэкономразвития Чувашии сообщил в официальном Telegram-канале, что на территории республики проходит проверка для выявления магазинов, в которых может продаваться "Мистер Сидр". Ведомство проинформировало организации и предпринимателей об опасности реализации данного продукта.

Случаи отравления напитком "Мистер Сидр" зарегистрированы уже в семи российских регионах. Больше всего пострадавших в Ульяновской области, там было зарегистрировано 18 летальных случаев. Большинство пострадавших находятся в тяжелом или критическом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.