В Чувашии зафиксировали первый случай отравления напитком "Мистер Сидр"

В Чувашской Республике выявлен первый случай отравления спиртосодержащим напитком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Роспотребнадзора региона.
По данным агентства, в городе Алатырь один человек отравился напитком "Мистер Сидр". Ему понадобилась экстренная медицинская помощь, сейчас он находится в больнице.
Минэкономразвития Чувашии сообщил в официальном Telegram-канале, что на территории республики проходит проверка для выявления магазинов, в которых может продаваться "Мистер Сидр". Ведомство проинформировало организации и предпринимателей об опасности реализации данного продукта.
Случаи отравления напитком "Мистер Сидр" зарегистрированы уже в семи российских регионах. Больше всего пострадавших в Ульяновской области, там было зарегистрировано 18 летальных случаев. Большинство пострадавших находятся в тяжелом или критическом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Компания, разливавшая испорченный сидр "Мистер Сидр", — ООО "АНДИ" — имела просроченную декларацию о чистоте своего оборудования, используемого для приготовления продукции. Декларация производителя закончилась 13 января 2023 года, следовательно неясно, в каких условиях хранился напиток.