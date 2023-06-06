Новая Каховка затоплена после разрушений ГЭС
В результате разрушений на Каховской ГЭС, около 600 домов подтоплены в Новой Каховке. Об этом пишет ТАСС.
По словам главы городской администрации Владимира Леонтьева, после разрушения станции поднятия уровня воды ГЭС.
«Посмотрите, что творится за окном: город затоплен», - заявил он.
В связи с этим в Новокаховском городском округе введен режим ЧС. Он действует с 12 часов 6 июня. Соответствующее распоряжение подписал Леонтьев. В документе говорится, что будут проведены аварийно-спасательные и другие неотложные работы по ликвидации последствий разрушений на станции.
Напомним, в ночь на 6 июня ВСУ атаковали Каховскую ГЭС. В результате разрушения задвижек на станции начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке уровень воды превышает 10 м. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов. Жителей начали эвакуировать.