Новая Каховка затоплена после разрушений ГЭС

В результате разрушений на Каховской ГЭС, около 600 домов подтоплены в Новой Каховке. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы городской администрации Владимира Леонтьева, после разрушения станции поднятия уровня воды ГЭС.

«Посмотрите, что творится за окном: город затоплен», - заявил он.

В связи с этим в Новокаховском городском округе введен режим ЧС. Он действует с 12 часов 6 июня. Соответствующее распоряжение подписал Леонтьев. В документе говорится, что будут проведены аварийно-спасательные и другие неотложные работы по ликвидации последствий разрушений на станции.