Мужчина пригласил девушку на свидание в Москве и ограбил ее
Молодой человек похитил мобильный телефон у девушки во время свидания в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве во вторник, 6 июня.
По данным ведомства, потерпевшая познакомилась с ухажером на сайте знакомств и после недолгого общения в Сети решила с ним встретиться. Они увиделись на Новослободской улице, однако свидание не состоялось. Как только молодой человек увидел девушку, он выхватил из ее рук телефон и убежал.
Девушка обратилась в полицию.
Вскоре полицейские задержали молодого человека на улице Земляной Вал. Им оказался 19-летний приезжий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».
Недавно в центре столицы после свидания с незнакомкой из интернета мужчина обратился в полицию. В заведении незнакомка начала заказывать много дорогих блюд. В результате вечер обошелся мужчине в 28 тысяч рублей. Платить по счету кавалер отказался, подумав, что его пытаются обмануть.