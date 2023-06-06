Мужчина пригласил девушку на свидание в Москве и ограбил ее

Молодой человек похитил мобильный телефон у девушки во время свидания в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве во вторник, 6 июня.

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По данным ведомства, потерпевшая познакомилась с ухажером на сайте знакомств и после недолгого общения в Сети решила с ним встретиться. Они увиделись на Новослободской улице, однако свидание не состоялось. Как только молодой человек увидел девушку, он выхватил из ее рук телефон и убежал.

Девушка обратилась в полицию.

Вскоре полицейские задержали молодого человека на улице Земляной Вал. Им оказался 19-летний приезжий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».