$81.33+0.4587.03-0.07

Подростку, облившему сверстника горючей жидкостью в Москве, предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство подростку, облившему сверстника горючей жидкостью в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

В Москве предъявили обвинение подростку, облившему сверстника горючим
© телеграм-канал "Столичный СК"

Речь идет о несовершеннолетнем 2008 года рождения. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения.

Накануне сообщалось, что 14-летний мальчик получил ожоги на детской площадке в Чечерском проезде. Согласно версии столичного главка МВД, мальчика облил горючей жидкостью его сверстник. После этого произошло воспламенение.

Подросток, игравший во дворе на юге Москвы, получил множественные ожоги

Потерпевшего госпитализировали с ожогом пламенем третьей степени до 99% и термическим ожогом дыхательных путей. По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

Следователи изъяли канистру с жидкостью, а также обгоревшую одежду и ее фрагменты. Допрошены очевидцы с ближайших к детской площадке домов, которые находились дома и услышав крики, вызвали скорую помощь и правоохранителей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил начальнику столичного главка ведомства представить доклад о данном происшествии.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий