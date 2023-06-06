В Москве предъявили обвинение подростку, облившему сверстника горючим

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство подростку, облившему сверстника горючей жидкостью в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

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Речь идет о несовершеннолетнем 2008 года рождения. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения.

Накануне сообщалось, что 14-летний мальчик получил ожоги на детской площадке в Чечерском проезде. Согласно версии столичного главка МВД, мальчика облил горючей жидкостью его сверстник. После этого произошло воспламенение.

Потерпевшего госпитализировали с ожогом пламенем третьей степени до 99% и термическим ожогом дыхательных путей. По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.