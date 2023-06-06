Немецкая газета Bild убрала из статьи обвинение России в подрыве Каховской ГЭС

Немецкое издание Bild исправило в статье формулировку об «ответственности России» за подрыв Каховской ГЭС на более нейтральную.

При этом по состоянию 10.40 мск в Twitter газеты (заблокирован в России) отображается еще старое название: «Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину», передает РИА «Новости».

Однако при переходе по ссылке в название статьи отображается следующим образом: «Взорвана огромная плотина на Украине».

В материале издание приводит позиции как российской, так и украинской стороны.