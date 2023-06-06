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Немецкая газета Bild убрала из статьи обвинение России в подрыве Каховской ГЭС

Немецкое издание Bild исправило в статье формулировку об «ответственности России» за подрыв Каховской ГЭС на более нейтральную.

При этом по состоянию 10.40 мск в Twitter газеты (заблокирован в России) отображается еще старое название: «Война на Украине: Россия взорвала огромную плотину», передает РИА «Новости».

Однако при переходе по ссылке в название статьи отображается следующим образом: «Взорвана огромная плотина на Украине».

В материале издание приводит позиции как российской, так и украинской стороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев намеренно совершил диверсию на Каховской ГЭС из-за провала наступления ВСУ, а также, чтобы лишить Крым воды.

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