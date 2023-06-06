Облившему администрацию Евпатории сине-желтой краской художнику дали срок

28-летний Зиза в мае 2022 года облил здание администрации краской, а также, пришло к выводу следствие, поджег фасад коктейлем Молотова. Ему выдвинули обвинения в оправдании терроризма, подготовке к теракту и вандализме. Первые четыре года срока художник проведет в тюрьме, остальные - в колонии. Обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы.