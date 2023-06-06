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Облившему администрацию Евпатории сине-желтой краской художнику дали срок

Крымскому художнику Богдану Зизе дали тюремный срок, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на военный суд Ростова-на-Дону.

Облившему администрацию Евпатории сине-желтой краской художнику дали срок
© Телеграм-канал «РИА Новости Крым»/bogdan.ziza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Облившему здание администрации Евпатории сине-желтой краской Зизе назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

28-летний Зиза в мае 2022 года облил здание администрации краской, а также, пришло к выводу следствие, поджег фасад коктейлем Молотова. Ему выдвинули обвинения в оправдании терроризма, подготовке к теракту и вандализме. Первые четыре года срока художник проведет в тюрьме, остальные - в колонии. Обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы.

Ранее избивший до смерти экс-замглавы Минэнерго актер Глеб Нейжмак-Иорданский получил срок в колонии.

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