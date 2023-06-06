Стало известно о пострадавшем в результате обстрела Шебекино со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 491 единицу различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале во вторник, 6 июня.

По его словам, в городе Шебекино удары наносились в основном по жилым массивам.

«Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь», — написал он.

Его доставили в больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Села Графовка и Безлюдовка обстреляли снарядами из реактивных систем залпового огня «Град». В этих населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. По селу Муром было выпущено 20 артиллерийских снарядов, по селу Красное — пять минометных, по поселку Ленинский — семь, по хуторам Терезовка и Балки — восемь и шесть соответственно. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов.