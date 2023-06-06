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Во Владивостоке пропали жена и сын представителя генконсульства Северной Кореи

Во Владивостоке ищут жену и несовершеннолетнего сына представителя Генерального консульства Северной Кореи. Об этом сообщается в группе "Мое Приморье" в социальной сети "ВКонтакте".

Во Владивостоке пропали жена и сын представителя генконсульства КНДР
© РИА Новости

Было установлено, что 43-летняя Ким Кум Сун и ее 15-летний сын 4 июня 2023 года уехали с территории Генерального консульства КНДР, расположенного на Невской улице во Владивостоке. С тех пор об их местонахождении ничего не известно.

Уточняется, что женщина была одета в белую рубашку и черные брюки, а на подростке были серые брюки и черная ветровка.

Как сообщается в Telegram-канале Baza, в полицию обратился 62-летний Цой Ен Нам. Мужчина рассказал, что мобильные телефоны его жены и сына недоступны.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пропавшие уехали с территории консульства на такси. Была установлена личность таксиста, забравшего женщину и подростка. Мужчина сказал, что высадил их у здания на улице Русской. Его слова были подтверждены кадрами с записей камер видеонаблюдения, расположенных в этом районе.

Полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ищут 25-летнюю девушку-дизайнера, которая села в такси и пропала.

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