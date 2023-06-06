В Новой Каховке проводят эвакуацию из подтопленных зон после обстрела ГЭС

В настоящее время в Новой Каховке осуществляется эвакуация жителей из подтопленных районов после разрушения Каховской ГЭС ударом ВСУ. С таким заявлением выступил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

Чиновник описал ситуацию в этом месте. Так, по словам Леонтьева, по состоянию на 10:15 утра вода продолжает прибывать. В этой связи принято решение эвакуировать людей из прибрежных подтопленных зон.

К настоящему времени уровень поднялся на десять метров, продолжается подмыв дамбы. Максимально вода может дойти до 12 метров, подчеркнул чиновник.

Сегодня ночью в связи с обстрелами со стороны украинской армии была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. По предварительным данным, удар наносили из РСЗО «Ольха».

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что необходимости в крупной эвакуации людей в регионе нет после разрушения конструкций Каховской ГЭС, передает ТАСС.