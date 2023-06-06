$81.33+0.4587.03-0.07

В Пензе госпитализировали трех девушек из-за отравления алкоголем

Три девушки, две из которых несовершеннолетние, госпитализированы с признаками отравления после употребления алкоголя в Пензе. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Трех девушек госпитализировали после отравления алкоголем в Пензе
© РИА Новости

По данным следствия, 18-летняя и две 17-летние жительницы Пензы выпили алкоголь, купленный в одной торговой сети, после чего были доставлены в больницы с признаками отравления.

«Проведены осмотры мест происшествий, изъята тара из-под алкоголя, а также более 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки», - отметили в следкоме.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека), которая предусматривает наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее из-за отравления разливным сидром российского производства в Ульяновской и Самарской областях скончались 16 человек. Еще двое находятся в критическом состоянии.

Случаи отравления сидром выявлены в Димитровграде (Ульяновская область), в Новокуйбышевске (Самарская область) и в Удмуртии. Несколько человек находятся в реанимации, включая 16-летнюю девушку, ее состояние оценивается как тяжелое. В Роспотребнадзоре призвали не употреблять продукцию под маркой «Мистер сидр» до окончания расследования.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий