Трех девушек госпитализировали после отравления алкоголем в Пензе

Три девушки, две из которых несовершеннолетние, госпитализированы с признаками отравления после употребления алкоголя в Пензе. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 18-летняя и две 17-летние жительницы Пензы выпили алкоголь, купленный в одной торговой сети, после чего были доставлены в больницы с признаками отравления.

«Проведены осмотры мест происшествий, изъята тара из-под алкоголя, а также более 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки», - отметили в следкоме.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека), которая предусматривает наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее из-за отравления разливным сидром российского производства в Ульяновской и Самарской областях скончались 16 человек. Еще двое находятся в критическом состоянии.