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Последствия обстрела Каховской ГЭС: первые кадры

Минувшей ночью по Каховской ГЭС была нанесена серия ударов. Об этом сообщает РИА новости. Удар, предположительно наносился из РСЗО "Ольха". В результате задвижки плотины были повреждены и разрушены, идет нерегулируемый сброс воды, сообщил журналистам глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

По текущей информации ТАСС, уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров, жителей около 300 домов эвакуируют. Более 10 населенных пунктов попадают в зону подтопления.

Первые кадры из района Каховской ГЭС – в галерее «Рамблера».

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