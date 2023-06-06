Последствия обстрела Каховской ГЭС: первые кадры

Минувшей ночью по Каховской ГЭС была нанесена серия ударов. Об этом сообщает РИА новости. Удар, предположительно наносился из РСЗО "Ольха". В результате задвижки плотины были повреждены и разрушены, идет нерегулируемый сброс воды, сообщил журналистам глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.