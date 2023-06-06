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ТАСС: разрушились 14 из 28 пролетов Каховской гидроэлектростанции

Половина пролетов Каховской ГЭС разрушена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается", — говорится в сообщении.

При этом в компании "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) не подлежит восстановлению, поскольку полностью разрушена.

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Ранее ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщал, что удар по Каховской ГЭС, который привел к разрушению задвижек и сбросу воды ниже по течению, по предварительной информации, был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха".

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС, экстренное заседание Совета нацбезопасности.

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