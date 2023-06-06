Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками посёлка Старомихайловка в ДНР.

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Населённый пункт Старомихайловка: ранен мужчина 1959 года рождения», — говорится в сообщении.