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Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками посёлка Старомихайловка в ДНР.

Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ
© РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Населённый пункт Старомихайловка: ранен мужчина 1959 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные стягивают западные виды вооружений к линии фронта на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

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