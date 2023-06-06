Baza: беспилотник атаковал подстанцию в селе Драгунское в Белгородской области

Неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал подстанцию в селе Драгунское в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, вечером 5 июня дрон сбросил на подстанцию "Фрунзенская" два взрывных устройства. Как утверждает портал, взрыв одной бомбы повредил трансформатор. Однако пострадавших нет. Подстанция "Фрунзенская" расположена в 31 км от украино-российской границы. В ночь на 6 июня губернатор Белгородской области сообщил, что в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов. По его словам, предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Также сообщалось, что в ночь на 4 июня были обстреляны Шебекинский городской округ и Волоконовский район Белгородской области. Всего за сутки по Шебекинскому городскому округу выпустили 519 снарядов. Гладков призвал местных жителей покинуть свои дома. Подробности — в материале "Газеты.Ru".