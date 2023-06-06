В Ульяновске погибла продавец напитка «Мистер Сидр», которая выпила его во время работы

В Ульяновске погибла женщина-продавец магазина "Территория". Во время смены она выпила несколько стаканов напитка "Мистер Сидр". Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, днем 4 июня 2023 года в больницу доставили 53-летнюю женщину. Она рассказала родственникам, что во время ночной смены выпила несколько стаканов яблочного сидра. Уже утром ей стало плохо.

Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась в больнице на следующий день - 5 июня.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что продавец магазина "Территория", как и другие потерпевшие, умерла из-за употребления метанола. Именно это вещество было добавлено в напиток "Мистер Сидр".

С 4 по 6 июня 2023 года в Ульяновской области был выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. Отравление проходит в тяжелой форме, 18 пациентов скончались. Власти Нижегородской области сообщили о первых случаях отравления суррогатным алкоголем, есть летальные исходы. В Самарской области число пострадавших увеличилось до семи. В Удмуртии два человека находятся в критическом состоянии после отравления яблочным сидром.